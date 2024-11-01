Поздравление главы МВД с вековым юбилеем кыргызской милиции

Поздравление министра внутренних дел Кыргызстана Улана Ниязбекова с вековым юбилеем отечественной милиции.

Текст поздравления:

«Уважаемые сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Внутренних войск МВД Кыргызской Республики!

Уважаемые ветераны милиции!

Искренне поздравляю вас со знаменательным событием – 100-летием кыргызской милиции. 14 октября 1924 года было принято решение о создании Кара-Кыргызской автономной области. Это ознаменовало начало объединения и укрепления кыргызского народа, став важным этапом возрождения кыргызской национальной государственности, исконные территории кыргызов воссоединились.

Во время упомянутых событий был создан Ревком Кара-Кыргызской автономной области (ККАО) в составе РСФСР, а 1 ноября 1924 года начало функционировать Управление милиции. В честь этой знаменательной вехи истории 1 ноября ежегодно отмечается День образования кыргызской милиции.

Вековой путь милиции является свидетельством неразрывной связи с событиями, процессами, которые повлияли на развитие нашего государства. Велика заслуга сотрудников органов внутренних дел, которые днем и ночью трудятся ради обеспечения безопасности и стабильности, борются с преступностью. Милиция вносит достойную лепту в общие достижения нашей страны, в процессы преобразований, направленных на социально-экономическое развитие.

Органы внутренних дел с честью прошли через суровые испытания, накопили большой опыт и сейчас успешно справляются с поставленными задачами. Могу с гордостью сказать, что теперь в милиции Кыргызстана служат опытные профессиональные сотрудники, получившие лучшую профессиональную подготовку. За многолетнюю историю наша милиция прошла сложный путь, полный героических будней и повседневного самоотверженного служения народу. На протяжении нескольких десятилетий складывались славные традиции милицейской службы.

Сегодня органы внутренних дел со стремительной быстротой развиваются, увеличивают эффективность работы, внедряют самые современные технологии, которые значительно повышают уровень безопасности, а также успешно применяются для осуществления борьбы с преступностью.

Министерством внутренних дел в целях укрепления материально-технической базы, улучшения условий службы построены и отремонтированы сотни зданий отделов и отделений милиции, от столицы и до самых отдаленных сел в регионах. За последние 4 года МВД приобрело и передало более 700 единиц автомотранспортных средств, территориальным отделам внутренних дел, для укрепления и поддержания общественного правопорядка, предупреждения и пресечения преступлений.

Необходимо отметить высокие заслуги наших ветеранов и выразить огромную признательность за их службу и бесценный вклад в развитие и становление органов внутренних дел. Вы по праву заслуживаете искреннего уважения и глубокой признательности. Мы гордимся вашими достижениями, берем с вас пример трудолюбия, учимся преодолевать любые трудности.

Ветераны милиции делятся с молодыми сотрудниками своим богатым жизненным и профессиональным опытом, сохраняют и передают традиции. Несмотря на то, что ветераны милиции на заслуженном отдыхе, они продолжают вести активную деятельность, вносят свою лепту в дело охраны правопорядка, активно помогают сотрудникам органов внутренних дел.

Президент страны Садыр Жапаров отметил, что в эпоху стремительно развивающейся глобализации важна эффективная работа в области цифровизации. В этой связи очень важно соответствовать современным требованиям. Внедрение правоохранительными органами цифровых технологий в борьбе с преступностью из года в год приобретает все большую актуальность. Законность и правопорядок являются значимыми социальными ценностями – это основа стабильной жизни общества и неотъемлемое условие развития экономики страны. Использование достижений современных технологий позволяет наиболее эффективно решать задачи по охране общественного порядка и противодействию преступности. Важнейшим условием успешной профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел являются наличие личностных и профессиональных составляющих, индивидуальная ответственность, честность.

Уважаемые сотрудники и ветераны милиции!

Служить закону и правопорядку — это благородная и почетная миссия, несущая огромную ответственность перед обществом и страной. Поздравляю вас со знаменательной датой в истории нашего государства – 100-летием кыргызской милиции. Примите искреннюю благодарность за ваш добросовестный труд, за верность присяге, высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, согласия в ваших семьях, успехов в ответственном и непростом труде ради светлого будущего нашей страны.

С профессиональным праздником – днем милиции!

С уважением, министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков».