В Бишкеке МВД Кыргызстана отмечает 100-летний юбилей

В Бишкеке МВД Кыргызстана отмечает 100-летний юбилей

На площади Ала-Тоо в Бишкеке сегодня, 1 ноября, проходит масштабное празднование в честь 100-летнего юбилея Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

В праздничной церемонии приняли участие президент Садыр Жапаров, депутаты ЖК, ветераны МВД, сотрудники и гости столицы.

В своем выступлении Садыр Жапаров подчеркнул значимость милиции и ее вклад в безопасность и стабильность Кыргызстана за все 100 лет существования.

«Сотрудники милиции, не жалея собственной безопасности, работают днем и ночью. Выражаю глубокую благодарность всем сотрудникам милиции за их труд. Есть те, кто героически погиб на службе, и их имена никогда не будут забыты», - сказал президент.

В честь юбилейной даты были организованы торжественные мероприятия, включая парад и показательные выступления сотрудников МВД.

На парад прибыли сотрудники милиции из всех семи областей страны, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях и продемонстрировать свою преданность службе.

Также на юбилейном параде МВД зрители увидели впечатляющую технику. В торжественном строю проехали новые патрульные автомобили, катера, раритетные машины милиции и прошел чинным строем конный отряд.

Кроме этого была организована выставка, посвящённая истории МВД и его достижениям.

Напомним, что вечером в 18:00 на площади Ала-Тоо для жителей и гостей столицы состоится праздничный концерт.