Еще одна компания из Кыргызстана оказалась в санкционном списке США

Еще одна компания из Кыргызстана оказалась в санкционном списке США.

Об этом стало известно из перечня, указанного на сайте Госдепа.

Уточняется, что Министерство юстиции США вводит санкции против еще 400 организаций и физических лиц, которые поставляют товары, связанные с военной промышленностью, в РФ. В Госдепартаменте отмечают, что попавшие под санкции фирмы поставляли микроэлектронные и авиационные компоненты, произведенные в США и Европе, в российские компании, связанные с военной промышленностью.

В списке указана фирма из Кыргызстана LLC SERVICE FLY BISHKEK. В Госдепе США утверждают, что она с января по май 2024 года отправила российской компании LIMITED LIABILITY COMPANY WAREHOUSE FORESS товары для авиационной промышленности. Объем поставок составил $1,2 миллиона. В базе данных osoo.kg указано, что это предприятие занимается оптовой торговлей оборудованием.

Отметим, санкции против компаний из КР вводились и ранее. Среди них «Акфорта», ОсОО «ТСБ» («Транзит Сервис Бишкек») и ОсОО «Нова проект». Фирма из Кыргызстана «Интер Стайл Плюс» попала в санкционный список Великобритании.