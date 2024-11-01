Высокая материнская смертность сохраняется в Кыргызстане — Нацстатком

В Кыргызстане сохраняется высокая материнская смертность.

Такие данные содержатся в демографическом ежегоднике Национального статистического комитета.

Согласно информации ведомства, в 2023 году от осложнений беременности, родов и послеродового периода скончались 33 женщины.

Младенческая смертность, несмотря на заметное сокращение показателей в последние годы, также остается высокой, отмечается в ежегоднике.

В прошлом году от различных заболеваний, отравлений и травм скончалось 2 тысячи 40 малышей в возрасте до одного года.