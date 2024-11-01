Завершено строительство дороги Ош - Баткен - Раззаков

На автомобильной дороге Ош - Баткен - Раззаков завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

Сегодня, 31 октября, состоялась церемония открытия автодороги.

В церемонии приняли участие заместитель председателя кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев, руководители и местные жители во главе с полномочным представителем президента в Ошской области Эльчибеком Жантаевым.

Отметим, что ранее на двух полосах автодороги был уложен второй слой асфальта. Наряду с проведенными работами по устройству асфальтобетонного покрытия также завершено строительство двух мостов, они введены в эксплуатацию.

А на мосту, расположенном на 29-м километре автодороги международного значения (Кыркол - Сай), выполнен объем работ на 80%.

Отметим, что участок автодороги Ош - Баткен - Раззаков находится на территории Ошской области.