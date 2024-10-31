На новом Восточном автовокзале Бишкека открыли капсульный отель

На новом Восточном автовокзале Бишкека построили капсульный отель на водителей и гостей.

Об этом сообщает мэрия столицы.

По данным муниципалитета, цены там ниже, чем в других местах.

«Наша цель — сделать так, чтобы водителям было удобно и комфортно, чтобы они могли подзарядиться и отдохнуть. Первоначально планировалось установить 50 капсул, но наши водители просят установить 150, так как именно столько человек ездит на Иссык-Куль. Для них мы решили сделать подешевле», — сказал предприниматель Бактыбек Мойдунов.