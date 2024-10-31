Центр Бишкека на два дня закроют для проезда транспорта

В этот же день вечером на центральной площади Ала-Тоо пройдет праздничный концерт.

Центральная часть Бишкека два дня не будет доступна для проезда авто, сообщили в пресс-службе столичного управления Патрульной службы милиции.

Сегодня, 31 октября и завтра, 1 ноября, будут перекрыты участки следующих улиц:

проспект Чуй от улицы Абдрахманова до улицы Тоголока Молдо;

отрезки улиц Тыныстанова, Орозбекова, Раззакова, Панфилова, Логвиненко и бульвар Эркиндик будут перекрыты от улицы Киевской до улицы Фрунзе.

1 ноября на центральной площади пройдет торжественный парад в честь 100-летия со дня образования кыргызской милиции. В этот же день вечером на центральной площади Ала-Тоо пройдет праздничный концерт.

«Парад будет транслироваться онлайн на телеканале НТРК и освещаться во всех СМИ. В вечерней концертной программе будут представлены сотрудники органов внутренних дел, которые стали победителями и лауреатами музыкального конкурса «Ыр-Кесе». Начало концерта в 18.00», — отметили в МВД.

Пресс-служба МВД просит горожан и гостей столицы отнестись с пониманием и заранее выбирать удобные маршруты передвижения.