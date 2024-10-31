Задержан Нурлан Мотуев. Разжигал межнациональную вражду

В Бишкеке правоохранители задержали Нурлана Мотуева, сообщает пресс-служба главного управления внутренних дел столицы.

Его подозревают в возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни).

В милиции отметили, что 16 октября 2024 года во время мониторинга социальных сетей выявлено, что Нурлан Мотуев в Instagram негативно выражался в отношении представителей национального меньшинства. Тем самым, разжигая межнациональную вражду (рознь), унижающие, а равно пропагандирующие исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку межнационального конфликта, совершенные публично с использованием сети интернет.

«По факту назначена экспертиза, согласно результатам которой в предоставленных для исследования материалах есть лингвистические признаки пропаганды исключительности превосходства, неполноценности человека по признаку национальной принадлежности. В предоставленных на исследование материалах содержатся лингвистические признаки межнациональной розни», — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Мотуева водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.

Ранее, на заседании Жогорку Кенеша депутат Камила Талиева заявила, что пострадавшие от мошенников граждане обращаются к Нурлану Мотуеву потому, что не доверяют Министерству внутренних дел. Нурлан Мотуев по просьбе пострадавших публикует в социальных сетях фотографии и данные предполагаемых мошенников, и после этого обманутым якобы возвращают отобранные деньги.