Строительство моста в селе Заречное завершено

Строительство моста в селе Заречное завершено, сообщает пресс-служба Минтранса.



Сообщается, что 30 октября мост на автодороге Аламудун—Арашан—Кой-Таш был открыт для проезда.



Длина моста по проекту составляет 23 метра, ширина — 13 метров.

Мост пришел в негодность 24 июля, дорожно-эксплуатационным предприятием №25 был построен временный мост.



Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отругал министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева за затягивание со строительством моста через реку Ала-Арча в селе Заречное. Об этом он сообщил 30 октября на встрече на встрече с местными жителями.



В июле 2024 года мост прогнулся после проезда грузового автомобиля.



24 июля проезд был закрыт в связи с истечением срока эксплуатации и непригодным состоянием моста. ДЭП №25 построил временный мост из железобетона с целью обеспечения проезда для автотранспортных средств

