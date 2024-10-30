Акылбек Жапаров освободил 549 квартир от платы за присоединение к системе отопления

Данная территория предусмотрена под строительство 13-15-этажных жилых домов и детского сада.

Кабинет министров освободил от внесения платы за технологическое присоединение к системе теплоснабжения строящихся жилых домов по адресу: Бишкек, улица Скрябина, 45, 45а.

В постановлении, подписанном председателем кабмина Акылбеком Жапаровым, отмечается, что, принимая во внимание социальную значимость строящихся объектов, решение принято для создания благоприятных условий для граждан, приобретающих квартиру с долевым участием в рамках реализации государственной жилищной программы "Менин үйүм".

Мэрии столицы поручено организовать работу по внесению соответствующих корректировок в технические условия, выданные на подключение объектов к тепловым сетям.

Контроль за исполнением постановления возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабмина администрации президента.

Напомним, по данным "Бишкекглавархитектуры", данный участок площадью 1,28 га в настоящее время принадлежит Управлению делами президента. Данная территория предусмотрена под строительство 13-15-этажных жилых домов и детского сада.

Строительство на данном участке началось весной 2023 года. По информации ГИК, здесь построят 549 квартир.

Источник: kaktus.media