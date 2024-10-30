Определен шорт-лист номинантов на премию президента «Мейкин» в области медиа

Конкурсная комиссия премии президента «Мейкин» завершила отбор заявок и определила финалистов.

В шорт-лист вошли лучшие проекты, отобранные из более чем 150 претендентов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В состав конкурсной комиссии вошли журналисты, общественные деятели и медиаэксперты. Комиссия состоит из 11 членов. Лишь два участника представляют государственные структуры, остальные — представители независимых медиа и профильных учебных заведений. Такой состав, по словам организаторов, гарантирует прозрачность и объективность отбора.

Руководитель службы информационной политики Дайырбек Орунбеков подчеркнул, что премия «Мейкин» направлена на поддержку и укрепление авторитета традиционной журналистики.

«Президент страны поддержал инициативу проведения конкурса для представителей медиа, ведь независимая и объективная журналистика играет важную роль в формировании информированного общества. Премия проводится впервые, выбор номинантов был нелегким, однако комиссии удалось выбрать самые лучшие работы, из числа которых будут отобраны победители. Надеюсь, проведение этой премии станет доброй традицией, которая позволит вырастить плеяду сильных и талантливых журналистов», — отметил он.

Номинации премии «Мейкин»:

«Бир эл — бир түндүк»;

«Керемет Кыргызстан»;

«Салык — өнүгүүгө салым»;

«Таза Мекен»;

«Билим — келечек»;

«Куттуу элет»;

«Мекен жана мен»;

«Мекендештер»;

«Кыргызстанда иштеп чыгарылган» (Made in KG);

«Сергек жашоо».

Ожидается, что итоги конкурса будут объявлены на торжественной церемонии с участием представителей государственных структур, медиасообщества и общественных организаций. Премия «Мейкин» не только отмечает достижения журналистов, но и стимулирует создание качественного контента, способствующего развитию медиарынка страны.

«Это событие станет важным шагом в поддержке и признании труда журналистов, работающих на благо общества и республики в целом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что призовой фонд премии составляет 10 миллионов сомов. Победители в каждой из десяти номинаций получат по 1 миллиону сомов. К рассмотрению принимались материалы, подготовленные в 2024 году.