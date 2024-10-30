Снят с должности глава ООБДД Кара-Кульджинского района Айбек Осеков: Названа причина

Ранее С.Маматемин уулу был инспектор ООБДД по ОВД Алайского района.

Салмоор Маматемин уулу назначен главой отдела по обеспечению безопасности дорожного движения Кара-Кульджинского района Ошской области.

Об этом сегодня, 30 октября, на областной коллегии сообщил начальник ООБДД по УВД Ошской области Узакбек Шергазиев.

По его словам, в Кара-Кульджинском районе в последнее время участились случаи ДТП и выросло количество погибших в них. В этой связи глава ООБДД Кара-Кульджинского района Айбек Осеков снят с должности.

Путем ротации Салмоор Маматемин уулу пришел вместо Айбека Осекова.

Ранее С.Маматемин уулу был инспектор ООБДД по ОВД Алайского района.

Источник: Turmush