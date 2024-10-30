В отдаленном селе Зардалы появилась сотовая связь – пресс-секретарь президента

В отдаленном селе Зардалы в Баткенской области появилась мобильная связь.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

«Сүйүнчү! Зардалы на связи. По поручению президента Садыра Жапарова компания «Мега» установила мобильную связь в отдаленном селе Зардалы Баткенской области. Напомним, что глава государства посетил указанное село 29 сентября текущего года. Жители села попросили решить проблему со строительством дороги, электроснабжением и мобильной связью.

Президент Садыр Жапаров дал соответствующие поручения сотрудникам аппарата.

Сегодня из Зардалы с главой государства связался генеральный директор компании «Мега» Эльнар Субакожоев и предоставил информацию», - написал он.