На Иссык-Куле ночью ощутили подземные толчки

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана

В Иссык-Кульской области сегодня, 30 октября, в 01:35 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре около 3,5 баллов.

По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 10 км к юго- востоку от с.Ананьево, в 57 км к с-з от г.Каракол.

В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила: в селах Чон-Орукту, Кароол-Дебе, Ананьево, Жаркынбаева - около 3-х баллов, в селах Кичи-Орукту, Семеновка, Кек-Добо - около 2,5 балла.