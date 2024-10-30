В Сокулуке мужчину избили и толкнули под авто: он скончался в больнице

Расследование продолжается.

В селе Сокулук толпа избила мужчину, и во время драки его толкнули под колеса авто. Его госпитализировали в больницу в коматозном состоянии.

Инцидент произошел в ночь на 16 октября в селе Сокулук после тоя. На 25-летнего Бексултана напала толпа мужчин, которые были на той же свадьбе, что и пострадавший. Драка началась у ресторана.

Молодой мужчина пытался убежать, но толпа настигла его на проезжей части. Один из нападавших, сотрудник службы охраны МВД Бекзат Искен уулу, толкнул Бексултана под машину. Затем толпа продолжила бить его.

Пострадавшего доставили в больницу и поместили в реанимацию. Однако медики не смогли его спасти, мужчина скончался.

По данным ГУВД Чуйской области, водитель автомашины, на которой был совершен наезд, задержан. Ранее милиция задержала еще двух подозреваемых. Расследование продолжается.