В Кыргызстане открыли первый завод по производству инфузионных растворов и инъекций в ампулах

Завод был построен при финансовой поддержке РКФР в размере $7,7 млн.

В Кыргызстане открылось первое импортозамещающее производство стерильных лекарственных средств в форме инфузионных растворов и инъекций в ампулах, соответствующего требованиям международных стандартов GMP, сообщили в Российско-Кыргызском фонде развития.

По данным фонда, завод был построен при финансовой поддержке РКФР в размере $7,7 млн.

Производственная мощность нового завода составляет 18 млн флаконов и 5,7 млн упаковок ампул в год, что позволит полностью покрыть потребность системы здравоохранения Кыргызстан в инфузионных растворах, инъекциях в ампулах и глазных каплях.

«Открытие этого завода является важнейшим шагом в развитии фармацевтической отрасли Кыргызстана. РКФР не только предоставил финансирование, но и оказал существенную техническую помощь на стадии проектирования завода, что позволило создать современное производство, соответствующее международным стандартам», — отметил председатель РКФР Артем Новиков.

Завод является первым в Кыргызстане предприятием, которое производит стерильные лекарственные средства в условиях полностью автоматизированного производства. Благодаря современным технологиям, он обеспечивает безопасность и качество продукции на всех этапах, от производства фармацевтического полиэтилена до упаковки готовой продукции.

Важно отметить, что по этому проекту РКФР впервые предоставил финансирование на подготовку технико-экономического обоснования и рабочего проекта завода на сумму около $90 тысяч.

Источник: Кабар