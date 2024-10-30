На поиски отца и сына в Джумгальском районе вышли 104 человека

Все они разделены на 20 групп, которые прочесывают местность.

Сегодня, 30 октября, на поиски мужчины и его сына в Джумгальском районе вышли 104 человека, задействованы дроны, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Напомним, 19 октября поступила информация о том, что в Джумгальском районе 49-летний мужчина и 9-летний ребенок ушли пасти скот на джайлоо 16 октября и с тех пор не выходили на связь. Мать обратилась к властям с просьбой помочь найти ее сына и внука. Президент Садыр Жапаров поручил усилить поиски пропавших жителей села Орнок Джумгальского района.

По данным МЧС, поисковые работы не останавливались, и сегодня, 30 октября, на поиски пропавших вышли 104 человека и привлечены 9 дронов. Из них 58 сотрудников МЧС с 6 дронами, 20 милиционеров с 3 дронами и более 26 местных жителей. Все они разделены на 20 групп, которые прочесывают местность.

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