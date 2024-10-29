С мая 2025 года новые самолеты начнут совершать рейсы во все регионы страны – пресс-секретарь президента

Второй из четырех самолетов, приобретенных аэропортом для обслуживания внутренних рейсов, прибудет сегодня, третий — в январе, а четвертый — в мае.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, таким образом, с мая 2025 года все четыре самолета начнут совершать рейсы во все регионы страны, предоставляя полноценное обслуживание для жителей.

«Аэропорты Таласа, Нарына, Каракола, Казармана и Кербена, которые не функционировали последние 30 лет, начнут свою работу. На данный момент они полностью готовы принимать самолёты.

Кроме того, в ближайшие годы будет восстановлен аэропорт Токтогула, который также сможет принимать рейсы в будущем.

По всей стране оживает малая авиация. В ближайшем будущем начнут функционировать небольшие аэродромы для малых самолётов, которые ранее использовались для лёгкой авиации, включая «кукурузники»», - написал Алагазов.

Ранее в аэропорту «Манас» сообщили, что сегодня ожидается прибытие второго борта для государственной авиакомпании «Asman Airlines» - Dash 8 400, от канадского производителя DeHavilland Aircraft of Canada.