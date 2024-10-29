Рынки «Оберон» и «Оберон-Форт» продолжат работу в штатном режиме – мэрия

Рынки «Оберон» и «Оберон-Форт» продолжат работу в штатном режиме.

Об этом сообщили в мэрии.

По ее данным, решением административного суда в муниципальную собственность возвращены земельные участки по ул. Кожевенная (рынок Дордой), а также по ул. Суеркулова (рынок Орто-Сай) общей площадью 8,1 га.

Согласно соответствующему решению мэрии Бишкека, рынки «Оберон» и «Оберон-Форт» перешли в распоряжение Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек.

Отмечается, что вышеотмеченные рынки будут функционировать в штатном режиме после перезаключения договора с МП «Муниципальные парковки стоянки и рынки» при Департаменте по управлению муниципальным имуществом мэрии столицы.

«На данный момент на рынках провели инвентаризацию торговых объектов, а также разъяснительную беседу с торговцами о заключении договоров.

Данный документ позволит торговцам рынка продолжать свою деятельность, рынки «Оберон» и «Оберон-Форт» будут работать в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники администрации рынков проинформированы о переходе указанных рынков в распоряжение Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек: произведена опись имущества, находящегося в администрации указанных рынках, заменены замки дверей здания администрации рынки, а также предоставлено время сотрудникам администрации рынках забрать личные и ценные вещи.