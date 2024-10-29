В Джумгале 14 групп спасателей продолжают поиск пастухов

Отмечается, что в поиске участвуют 94 человека и 6 дронов.

В селе Орнок Джумгальского района Нарынской области 14 групп спасателей задействованы в поисках двух пастухов, пропавших без вести.

Как сообщили в МЧС КР, по состоянию на 13:00 поисковые работы охватывают участок протяженностью 50 км, начиная от села Орнок вдоль реки Коко-Мерен до её впадения в реку Нарын.

Отмечается, что в поиске участвуют 94 человека и 6 дронов.

«Дополнительная информация будет предоставлена позже», - говорится в сообщении.