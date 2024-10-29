В Кара-Куле водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Джалал-Абадской области произошла автоавария со смертельным исходом.

Как сообщает ГУОБДД МВД КР, 29 октября 2024 года около 3:30 утра на 387 километре автодороги Бишкек-Ош в городе Кара-Куль неизвестный на автомашине сбил пешехода и скрылся с места происшествия. В результате наезда пешеход скончался на месте происшествия.

По горячим следам на контрольно-пропускном пункте «Чычкан» в Токтогульском районе задержан подозреваемый в наезде – гражданин Ж.А., 2001 г.р., который управлял автомашиной «Мерседес-Бенц 412». Водитель доставлен в следственный отдел для дальнейшего разбирательства. В настоящее время ведется расследование