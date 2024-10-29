Наезд на девочку на парковке. Состояние ребенка средней тяжести

Состояние девочки, на которую наехал автомобиль Honda Fit на парковке, средней тяжести.

Об этом 24.kg сообщил главный врач Детской клинической больницы № 3 Акылбек Маманов.

По его словам, сейчас девочка под наблюдением врачей детской больницы.

«Она поступила к нам 27 октября. Ребенка осмотрели, после чего госпитализировали в отделение нейротравматологии. В результате обследования выяснилось, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас у нее состояние средней тяжести», — рассказал Акылбек Маманов.

Напомним, в Бишкеке девочка попала под колеса Honda Fit, выезжающей с парковки магазина. Инцидент произошел 27 октября примерно в 21.40 на парковке супермаркета в жилмассиве «Кок-Жар». Момент автонаезда попал на камеру наблюдения.