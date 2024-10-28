Изменились отправные точки междугородних маршрутов

В городе Бишкек полностью прекратили свою работу и проведены работы по переносу Западного автовокзала, в том числе мини-автовокзала «Акжол».

Об этом сообщает мэрия столицы.

В настоящее время в штатном режиме работает МП «Бишкекский автовокзал», который обслуживает международные, междугородние, областные и пригородные маршруты.

Так, маршруты в Нарынскую и Иссык-Кульскую области, отправляются с нового автовокзала МП «Бишкекский автовокзал» по адресу: Алма-Атинская, 1/1.

Отмечается, что муниципальные автобусные маршруты №13 и №34, а также микроавтобусы №123 и №128 курсируют до нового автовокзала МП «Бишкекский автовокзал».

В свою очередь, маршруты в Ош – Баткен – Джалал-Абад – Талас отправляются с западной части Бишкека, где собираются построить новый ипподром «Аккула».

Также до нового ипподрома «Аккула» курсируют автобусные маршруты №13 и №40, а также микроавтобусный маршрут №258.

Всех пассажиров, планирующих поездку за город в восточном направлении, просят отправляться на новый автовокзал МП «Бишкекский автовокзал» по адресу: Алма-Атинская, 1/1, в западном направлении по адресу: на месте нового ипподрома «Аккула» (возле поста ГАИ).