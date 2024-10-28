Министр транспорта поручил к завтрашнему утру открыть проезд через мост в селе Заречное

А.Сыргабаев: Вы ошибаетесь, если вы думаете, что мы не видим, кто чем занимается

Министр транспорта и коммуникаций КР Абсаттар Сыргабаев сегодня на коллегии ведомства по итогам 9 месяцев заслушал доклады всех управлений по итогам проделанной работы с начала года.

Во время доклада глава ведомства возмутился тем, что мост через реку Ала-Арча в селе Заречное ещё не сдан в эксплуатацию. "Вы должны были завершить работы 25 октября, а сегодня уже 28 октября. К завтрашнему утру, к 10 часам, вы должны открыть проезд. Если проезд не будет обеспечен, я буду вынужден принять меры", - пригрозил он обращаясь к ГП "Кыргызавтожол".

А.Сыргабаев заявил, что он знает, кто и как работает. "На этом мосту вы два дня активно работали, потом расслабились. На месте вы работали три человека с одной спецтехникой. Вы ошибаетесь, если вы думаете, что мы не видим, кто чем занимается. Не нужно теперь во всем винить погоду, к завтрашнему дню мост должен быть завершён",- сказал он.

Напомним, строительство моста через реку Ала-Арча в селе Заречное Чуйской области идет полным ходом. По проекту длина моста составляет 23 метра, ширина — 13 метров.

Источник: Кабар