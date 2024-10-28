Купюру БРИКС официально подготовят к саммиту в Бразилии, но показали журналистам

Купюра БРИКС будет подготовлена к предстоящему в 2025 году саммиту в Бразилии.

А пока ее макет журналистам показал генеральный директор компании «АРМ-регистр» и создатель другой купюры, которую ранее показали в Казани на саммите, Евгений Федоров.

По его словам, есть идея сделать купюру номиналом в 200.

«Мы разрабатываем эту линейку, она будет называться «Тотемные животные», — сказал он.

Сейчас на лицевой части купюры изображены символы государств: Кремль, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. На символической купюре межгосударственного объединения БРИКС, которая будет представлена на саммите 2025 года, будут изображены животные, ассоциирующиеся со странами — участницами объединения.

А на купюре, которую в Казани показали президенту РФ Владимиру Путину, есть флаг Казахстана, который недавно заявил, что пока не будет присоединяться к организации.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для БРИКС наиболее приоритетной темой сейчас является не создание новой бумажной валюты, а развитие цифровых финансовых активов и расчетов в нацвалютах.

Источник: 24.kg