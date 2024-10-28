В приложении «Түндүк» появилась новая услуга для кыргызстанцев

Министерство цифрового развития информирует о новой услуге в приложении «Түндүк».

«Минцифры расширяет возможности для граждан, теперь доступна новая услуга «Справка о числе зарегистрированных по адресу» в мобильном приложении «Түндүк». Теперь собственники жилых помещений могут получить информацию о числе зарегистрированных лиц по своему адресу в несколько кликов, без посещения центров обслуживания населения», — говорится в сообщении.

Стоимость услуги составляет 200 сомов, справка действительна в течение месяца.

Для ее оформления необходимо установить мобильное приложение «Түндүк», авторизоваться, выбрать услугу в разделе «Справки» и оплатить ее через MegaPay.

Новая онлайн-услуга делает получение государственных услуг еще более удобным и доступным, упрощая взаимодействие граждан с государственными сервисами.