Часть Орто-Сайского рынка и "Форд Оберон" перешли в муниципальную собственность

Таким образом мэрии была передана земля общей стоимостью 3,9 млрд сомов

Сотрудник мэрии Бишкека Темирлан Камчыбеков сообщил, что рынок "Оберон" на "Дордое", а также часть рынка "Орто-Сай" в Бишкеке по решению Бишкекского городского суда перешли в ведение мэрии. Таким образом мэрии была передана земля общей стоимостью 3,9 млрд сомов.

Сегодня, 28 октября, представители мэрии встретились с продавцами, работающими на этих рынках. По словам представителя мэрии, с предпринимателями будут заключены новые контракты, рынки продолжат работать.

Владельцы рынка считают действия мэрии незаконными. Они сообщили, что готовится кассационная жалоба в Верховный суд на решение городского суда.

Сообщается, что рынок "Оберон" занимает площадь более 6 гектаров, там работают более 3 тыс. торговцев. Что касается участка на Орто-Сайском рынке, то речь идет о земле, которая принадлежала Нуржамал Байболовой.

Источник: kaktus.media