Турция выделит $32 миллиона для Больницы кыргызско-турецкой дружбы

Турция выделит $32 миллиона для Больницы кыргызско-турецкой дружбы

Турция выделит $32 миллиона для Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы в рамках соглашения о совместном управлении. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель министра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов.

По словам замминистра, средства будут направлены на обеспечение работы медучреждения в течение пяти лет.

В соглашении также указано, что ежегодно в Турции будут обучаться 20 врачей из Кыргызстана.

Каарманбек Байдавлетов отметил, что на сегодня в больнице с кыргызской стороны работают 88 медработников, с турецкой – 44. Заработная плата кыргызстанских врачей составляет $1,2 тысячи, медсестер – $600. Медики из Турции получают $1,5 тысячи.