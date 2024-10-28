В Бишкеке на журналиста Ильича Кулназарова совершено нападение

На журналиста Ильича Кулназарова совершено нападение.

Об этом он рассказал 24.kg.

Инцидент произошел 27 октября примерно в 22.00 недалеко от торгового центра Red Centrе в Бишкеке.

По словам журналиста, к нему подошли два-три человека и беспричинно начали наносить удары. Он оказал сопротивление, и нападавшие скрылись.

Ильич Кулназаров добавил, что его ударили по уху и подбородку неизвестным предметом.

В свою очередь в пресс-службе УВД Свердловского района рассказали 24.kg, что факт зарегистрирован в ЖУИ. Выясняют обстоятельства произошедшего. Подробную информацию обещали предоставить позже.