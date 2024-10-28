Бишкекчанке подкинули новорожденного. Ребенка передали в дом малютки

Новорожденного, которого подкинули под дверь бишкекчанки, передали в дом малютки.

Об этом 24.kg сообщил главный врач Детской клинической больницы № 3 Акылбек Маманов.

По его словам, ребенка обследовали врачи детской больницы.

«Малыш здоров и никаких патологий не имеет. Его уже определили в столичный дом малютки», — заявил Акылбек Маманов.

Напомним, жительнице жилмассива «Кызыл-Аскер» подкинули новорожденного 17 октября. Факт зарегистрирован в ЖУИ, начата доследственная проверка.

Инспекция по делам несовершеннолетних Первомайского УВД провела соответствующую работу, по итогам которой ребенок передан специалистам ОПСД по Первомайскому району.