Ушли пасти скот и пропали. Президент поручил использовать дроны для поиска

Президент поручил усилить поиски пропавших жителей села Орнок Джумгальского района.

Пресс-служба главы государства уточняет, что по поручению Садыра Жапарова привлечены дополнительные силы Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства внутренних дел для поиска пропавших жителей села Орнок Джумгальского района 49-летнего К.Б. и его 9-летнего сына С.Б., исчезнувших 16 октября.

С целью повышения эффективности поиска также будут задействованы дроны. Сейчас поисковые работы также проводятся в Токтогульском районе Джалал-Абадской области, поскольку река Кокомерен быстро достигает этого района.

Ранее сообщалось, что в Джумгальском районе Нарынской области спасатели ищут двух человек, пропавших без вести.

19 октября поступила информация о том, что 49-летний мужчина и 9-летний ребенок ушли пасти скот на джайлоо 16 октября и с тех пор не выходили на связь.

Накануне мать К.Б. обратилась к властям с просьбой помочь найти ее сына и внука.