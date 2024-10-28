Для отеля «Хан-Тенири» управлению делами президента передали 18 гектаров земли

Управлению делами президента на побережье озера Иссык-Куль переданы земельные участки в бессрочное пользование.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

Согласно документу, кабмин предоставил в бессрочное пользование управлению делами президента земельные участки, расположенные на территории айыльного аймака Тору-Айгыр-Тамчи общей площадью 18,15 гектара.

Из них 12,75 гектара — участок категории «Земли особо охраняемых природных территорий» и 5,40 гектара — участок категории «Земли сельскохозяйственного назначения».

Государственной администрации Иссык-Кульского района совместно с управделами президента поручено произвести трансформацию второго земельного участка из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в соответствующую категорию земель.

Напомним, в конце сентября зампредседателя кабмина и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заложил капсулу под строительство нового пятизвездочного отеля в селе Тамчи. Он отметил, что на сегодняшний день строительство нового пятизвездочного отеля «Хан-Тенири» является одним из самых крупных инвестиционных проектов в стране. Его стоимость $160 миллионов. Пятизвездочный отель будет расположен в 700 метрах от аэропорта в селе Тамчи. Площадь участка составляет 99 тысяч 994 квадратных метра, а общая строительная площадь — 48 тысяч 476 квадратных метра.

Согласно проекту, в отеле предусмотрены:

1 президентский номер, 20 сьют-номеров, 109 стандартных номеров, оформленных в стиле кыргызской культуры и 14 вилл с панорамным видом на озеро;

природный бассейн площадью 3,5 тысячи квадратных метров, имеющий органические формы. Его можно наполнить водой из озера;

бальный и конференц-залы на 1 тысячу человек, с панорамным видом на озеро;

спа-центр площадью 1,5 тысячи квадратных метров;

переговорные и конференц-залы;

10 бунгало с бассейном на озере;

ресторан мировой кухни на 500 мест;

открытые спортивные площадки (1 футбольное, 3 теннисных, 1 баскетбольно-волейбольное поле);

около 50 тысяч квадратных метров ландшафтного дизайна и пляжных зон для загара шириной 258 метров;

полуолимпийский закрытый бассейн с видом на озеро;

закрытая парковка на 150 автомобилей;

два больших зеленых пирса. Один длиной 150 метров, для катеров средних размеров, второй длиной 120 метров для бара или клуба на пирсе;

поле для пляжного волейбола.

Ожидается, что строительство будет завершено в течение двух лет.