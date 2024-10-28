Камчыбек Ташиев поздравил бойцов «Альфы» с 32-летием со дня образования службы

Глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев поздравил бойцов спецназа «Альфа» с 32-летием со дня образования службы.

Накануне, 27 октября, он принял участие в церемонии поздравления личного состава службы в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Мероприятие прошло в управлении ГКНБ по Ошской области, сообщил помощник Камчыбека Ташиева Откурбек Рахманов на своей страничке в Facebook.

Глава ГКНБ отметил во время выступления, что спецподразделение «Альфа» играет важную роль в обеспечении национальной безопасности, а служба в нем является особой честью для военнослужащих.

«Уважаемые сотрудники и ветераны спецподразделения «Альфа» ГКНБ, поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваши мужество, самоотверженность и высокий профессионализм являются залогом безопасности нашей страны. Вы настоящие герои, которые всегда готовы встать на защиту мирных граждан и интересов государства. Пусть ваша работа всегда приносит заслуженные успехи, а в домах царят мир и благополучие! Желаю вам крепкого здоровья, удачи и новых достижений в службе на благо нашей родины!» — сказал он.

27 октября 1992 года создана спецслужба «Альфа» ГКНБ, которая на сегодня является элитным подразделением, осуществляющим специальные операции.