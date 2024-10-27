Поздравление президента Садыра Жапарова с Днем местных сообществ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 27 октября, поздравил кыргызстанцев с Днем местных сообществ Кыргызской Республики.

Текст поздравления главы государства:

«Уважаемые представители местного сообщества!

Уважаемые работники органов местного самоуправления!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником! Всегда нужно знать, что главное богатство государства – это люди. Вся наша работа направлена на благо людей, мы делаем все возможное, чтобы решить проблемы людей.

Именно в этом направлении социально-экономическая и культурная деятельность в регионах страны осуществляется через органы местного самоуправления и местные сообщества.

Мы добиваемся эффективных результатов благодаря вашим усилиям по развитию регионов.

В целях улучшения социально-экономического положения в сельской местности и городах, повышения эффективности работы органов местного самоуправления, реализации структурных изменений в управлении и повышения качества предоставляемых услуг мы осуществили административно-территориальную реформу обеспечивая тем самым благосостояния населения.

Развитие государства начинается с развития регионов и с реализацией административно-территориальной реформы есть большие надежды на ускоренное развитие страны.

Местные сообщества, органы местного самоуправления тесно сотрудничают с населением и оперативно решают его повседневные проблемы.

Просьбы и чаяния людей постепенно выполняются. Это свидетельствует о том, что органы местного самоуправления работают эффективно и сюда начали приходить профессионалы умеющие работать ради людей.

Необходимо сохранить этот ритм работы, укрепляя наши достижения в данном направлении. В то же время хотелось бы добавить, что местное сообщество тоже должно активно участвовать в решении местных проблем.

Поэтому очень важно и далее поддерживать местные сообщества и органы местного самоуправления. Мы будем содействовать инициативам, направленным на совершенствование местного самоуправления.

Уважаемые представители местного сообщества!

Еще раз поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Хочу подчеркнуть, ваш огромный вклад в поддержание нерушимого единства и солидарности нашего народа, улучшение условий жизни наших сел и городов, обеспечение благополучия каждой семьи и каждого жителя, сохранение ценностей, оставленных нашими предками, и передачу их следующему поколению.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и устойчивого развития!

Пусть вашему ответственному труду сопутствует успех!»