В Минтрансе рассказали, какие участки дорог могут стать платными

В Кыргызстане на отдельных участках автодороги север — юг может быть введен платный проезд.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев.

Он уточнил, что при этом планируется и альтернатива для бесплатного проезда.

По его словам, Минтранс считает, что некоторые участки этой дороги нужно сделать платными.

«Подчеркиваю, что не всю дорогу, а только некоторые участки, чтобы были альтернативные маршруты и учитывались интересы местного населения», — сказал чиновник и добавил, что ранее планировалось сделать платной объездную дорогу до села Чым-Коргон. Но из-за дороговизны озвученной компанией, которая намеревалась реализовать проект, стоимости проезда, от идеи пока отказались.