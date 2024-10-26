МЧС предупреждает об опасности отравления угарным газом

МЧС предупреждает об опасности отравления угарным газом

Министерство чрезвычайных ситуаций напоминает гражданам об опасности отравления угарным газом и мерах безопасности для предотвращения несчастных случаев. Бесцветный и без запаха угарный газ особенно опасен, поскольку его трудно обнаружить. Отравление может произойти при вдыхании выхлопных газов, в быту из-за утечек газа или неисправности оборудования, а также при пожарах.

Основной причиной отравлений часто является нарушение правил эксплуатации печного отопления: несвоевременное закрытие заслонки, недостаточная вентиляция, плохая тяга, трещины в конструкции печи или засорение дымохода. Большинство несчастных случаев происходит ночью, когда симптомы могут остаться незамеченными.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

Переместите пострадавшего на свежий воздух или используйте кислородную маску.

Откройте окна и двери для вентиляции.

Очистите дыхательные пути, ослабьте воротник, уложите пострадавшего на бок.

Если пострадавший в сознании, обеспечьте доступ свежего воздуха и дайте кратковременно понюхать нашатырный спирт. В случае потери сознания немедленно начните искусственное дыхание до прибытия медицинской помощи.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать правила эксплуатации отопительных приборов, чтобы избежать трагедий.