В Кыргызстане могут открыть филиал Многофункционального миграционного центра РФ

В Кыргызстане могут открыть филиал Многофункционального миграционного центра РФ

Министр труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова встретилась с руководством Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный миграционный центр» Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече обсудили вопросы открытия филиала учреждения в Кыргызстане.

«Это позволит гражданам заблаговременно проходить необходимые процедуры до въезда на территорию России. Кроме того, политика нашей страны направлена на легализованное трудоустройство за рубежом», — подчеркнула Жылдыз Полотова.

Министр провела личный прием граждан в представительстве Минтруда в Российской Федерации.

Все обращения граждан взяты под личный контроль главы ведомства.