Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства автодороги, школы и завода в Оше

Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства автодороги, школы и завода в Оше

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства объездной дороги вокруг города Узген, школы в городе Ош и завода в Кара-Сууйском районе.

Глава кабмина осмотрел ход строительства общеобразовательной школы в муниципальном территориальном управлении Жибек-Жолу в городе Ош. Школа рассчитана на 625 мест, сметная стоимость строительства составляет 243,5 млн сомов. В двухэтажном здании школы ведутся работы по электромонтажу и другим внутренним отделочным работам.

Также Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства завода «Ош таза көмүр» в сельском округе Ынтымак Кара-Сууйского района. Завод будет заниматься очисткой угля и производством кирпичей, что позволит создать 350 рабочих мест.

Затем он осмотрел строительство объездной дороги вокруг города Узген в Узгенском районе Ошской области. Местные государственные органы и представители строительных компаний представили информацию о ходе работ. Сообщается, что строительные работы планируется завершить к концу текущего года.

Стоит отметить, что объездная дорога вокруг города Узген станет альтернативой основной трассе Ош-Бишкек, проходящей через центр города. Общая протяженность дороги составляет 14 километров; она будет четырехполосной и включает два крупных моста — один длиной 200 метров через реку Кара-Дарыя и другой длиной 97 метров через реку Жазы. В настоящее время продолжаются работы по укладке асфальтобетона и установке лотков. Завершено 85–90% запланированных работ.

После осмотра ряда объектов глава кабмина дал соответствующие поручения руководителям отраслевых государственных органов и призвал строительные компании уделить особое внимание качеству выполнения работ.