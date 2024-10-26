Три бетонных завода купит в этом году Министерство транспорта

Министерство транспорта в 2024 году приобретет три новых бетонных завода.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы ведомства Талантбек Солтобаев.

По его словам, сейчас на балансе министерства находится 15 бетонных заводов, четыре из которых купили в 2023-м.

«Мы приобретаем еще три предприятия, но это не значит, что потребность полностью закрыта. Предстоит купить еще 15-20 заводов. Мы постепенно наращиваем этот потенциал», — отметил Талантбек Солтобаев.

Он напомнил, что в этом году ведомство приобретет 453 единицы техники, включая строительные машины, малое оборудование и производственные установки. В целом в рамках программы модернизации закупят более 700 единиц техники. По словам чиновника, это ускорит дорожное строительство и улучшит состояние трасс.