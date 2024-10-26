В Бишкеке построят новый автовокзал – эскизы

Управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев опубликовал эскизы будущего автовокзала в Бишкеке.

По его словам, многие сейчас критикуют новый автовокзал.

«Мы начали строительство нового автовокзала, а до этого мэрией был подготовлен автовокзал для временного пользования. Если вы проявите терпение, в следующем году у вас будет новый автовокзал», - написал он.

Ранее в мэрии Бишкека сообщили, что с 23 октября Западный автовокзал и мини-автовокзал «Акжол» закрылись. Теперь все маршруты отправляются с нового автовокзала МП «Бишкекский автовокзал».