Нет причин будоражить общественность из-за возможного изменения государственного гимна – пресс-секретарь президента

Нет причин будоражить общественность из-за возможного изменения государственного гимна, заявил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

«На сегодняшнем мероприятии в парламенте торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев заявил: «Когда мы принимали гимн, это было время выхода из Советского Союза. Сейчас мы уже самостоятельное государство, которое уверенно движется на пути к развитию. Поэтому мы должны изменить гимн. Это должен быть гимн, который сможет петь весь кыргызский народ», – но это заявление стоит воспринимать лишь как личное мнение спикера парламента.

Тем не менее, это мнение уже вызвало оживленное обсуждение в обществе и социальных сетях.

Если инициатива по изменению государственного гимна будет выдвинута, то обязательно должен быть объявлен открытый конкурс на текст и музыку гимна, в котором смогут принять участие поэты, писатели, композиторы, философы, а также все, кто уверен в своем таланте и хочет создать гимн, способный получить широкую поддержку населения.

На это потребуется немало времени, поэтому нет причин будоражить общественность из-за возможного изменения гимна.

Если большинство народа не поддержит изменение, то необходимости в этом и вовсе не будет», - написал он в соцсетях.