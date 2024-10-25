Спикер ЖК Шакиев предложил изменить государственный гимн Кыргызстана

Н.Шакиев: «Гимн — это торжественная песня, считающаяся символом государственного или социального единства

25 октября спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев предложил внести изменения в государственный гимн Кыргызской Республики.



Как пишет пресс-служба ЖК, он озвучил свое предложение в ходе празднования в ЖК 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области и 140-летия первого руководителя области Иманалы Айдарбекова.



«Гимн — это торжественная песня, считающаяся символом государственного или социального единства.

Поэтому государственный гимн должен быть в едином ритме для всех, чтобы его могли исполнять все. Точнее сказать, он должен быть легко написан, чтобы наши граждане с 5 лет до 90 лет в любое время, в любой ситуации могли легко его исполнить», - сказал Н.Шакиев.

Также он привел в пример государственные гимны других стран.

«Наш гимн уже один раз изменяли, полностью убрав один куплет из текста. Такие изменения происходят и в других странах. Поэтому нам необходимо пересмотреть текст нашего государственного гимна, являющегося основным символом нашей независимости, и адаптировать его к сегодняшним вызовам и направлению развития нашей страны, внести изменения, побуждающие наш народ к патриотизму и развитию», - сказал спикер ЖК.



В ходе разработки гимна текст будет широко обсуждаться общественностью и рецензироваться такими поэтами, историками, учеными и композиторами, добавил он.