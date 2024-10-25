В Кыргызстане предлагают штрафовать за покупку-продажу недвижимости, авто в иностранной валюте и наличными

В Кыргызстане предлагают штрафовать за покупку-продажу недвижимости, авто в иностранной валюте и наличными

Все сделки по недвижимости и авто собираются а законодательном уровне перевести на безналичный расчет и исключительно национальную валюту.

Инициатором является Минэконом, цель — укрепить сом и бороться с теневой экономикой.

За использование в сделках долларов, евро или какой-либо еще иностранной валюты будут штрафовать и продавца, и покупателя. А квитанцию о том, что оплата была именно в безналичной форме — будут требовать при оформлении имущества.

Структура денежной массы в Кыргызской Республике и особенности обращения сома играют очень большую роль, оказывают серьезное влияние на все экономические процессы в стране. Поэтому существует необходимость законодательного регулирования статуса национальной валюты Кыргызской Республики, установления порядка денежного обращения, а также определения основ денежно-кредитной политики государства. На сегодняшний момент по республике наблюдается внутренняя торговля, зачастую недвижимость, автомототранспорт, кредитования, организация туров в иностранной валюте, что создает предпосылки усиление давление на нашу национальную валюту «сом». В системе кредитования, покупке жилья с рассрочкой чаще гражданам создаются затруднения при погашении задолженностей, когда в стране наблюдается резкий скачок курса иностранной валюты либо искусственного поднятия курса иностранной валюты.

В этой связи, и принимая во внимание интересы граждан республики законопроектом предлагается усилить статус национальной валюты Кыргызской Республики «сом» и вести в торговый оборот внутри страны платежи исключительно в национальной валюте на основе безналичного расчета.

В соответствии со статьей 35 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики сом является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости по всей территории Кыргызской Республики, а также платежи на территории Кыргызской Республики осуществляется в виде наличных и безналичных расчетов.

За отказ в приеме национальной валюты в качестве платежного средства в Кодексе Кыргызской Республики о правонарушениях предусмотрено наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных показателей.

В соответствии со статьей 468 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, как уполномоченный орган – Национальный банк Кыргызской Республики рассматривает дела о правонарушениях и налагает взыскания за отказ в приеме национальной валюты в качестве платежного средства. На основании изложенного для дальнейшего увеличения доли безналичных платежей и расчетов, прозрачности денежного обращения и сокращения теневой составляющей экономики настоящим Законопроектом предлагается внести изменения в ряд нормативных правовых актов, которым предусматривается возможность уплаты части применения мер (наложение штрафа уполномоченным государственным органом) в отношении как продавца, так и покупателя за продажу/покупку движимого/недвижимого имущества, товаров и услуг за валюту, отличную от национальной.