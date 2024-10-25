"Похоже для авиакомпании ТezJet наступили турбулентные и тяжелые времена…"

Об этом пишет журналист Гульмира Тыналиева на своей странице:

Похоже для авиакомпании ТezJet наступили турбулентные и тяжелые времена…

Но зачем “закрывать небо” для частной компании, которая на протяжении многих лет помогало государству - занимаясь перевозкой людей в направлении “север-юг”?

Причем, в истории полётов TezJet не было и нет ни одного случая неисправности самолетов или же катастроф?

Компания обеспечивала безопасность воздушных

судов тем, что исправно своими силами производила их техническое обслуживание…

Опять же, помогая государству сохранить низкие цены для населения, поэтому стоимость перелетов, несмотря на периоды инфляции, не выросла.

Напрашивается вопрос - зачем ломать крылья системе кыргызской авиации?

Странно, что некий блогер выложивший в сеть видео сомнительного происхождения может вот так “крушить” целую отрасль?

В то время, когда штат авиаинженеров должен цениться больше блогеров.

Сейчас все инженерные компетенции очень важны, в том числе для развития отечественной авиаотрасли…

А компания TezJet взрастила целое поколение

специалистов “неба”

Надеюсь страна понимает, что монополизм в авиаотрасли не вытянет весь поток пассажиров, значит, частники нужны и они должны остаться!

Да и наличие ситуации, когда есть здоровая конкуренция - это всегда в интересах простых пассажиров.

Короче говоря, формула тут классическая - бизнес не надо очернять, запустив “убийственную”информационную кампанию.

Пусть летают все - государственные самолеты и частные

Ведь там, где конкуренция не только низкие цены, но и качество техобслуживания воздушных судов, и развитие отрасли в целом, которое ведёт к развитию экономики…