Вице-мэр Бишкека рассказал, почему повышены тарифы на обслуживание лифтов

Мэрия Бишкека планирует ежегодно менять 100 лифтов в домах.

Об этом сообщил вице-мэр Рамиз Алиев в ходе пресс-тура.



По его словам, на балансе «Бишкекгорлифта» есть 966 лифтов, больше половины которых требуют замены. Срок эксплуатации составляет 25 лет, но есть лифты, которым более 40 лет.



«В прошлом году заменили 102 лифта. В этом году запланирована замена 100 лифтов. Уже заменили 57 лифтов, остальные 43 закончим до конца года», - сказал Алиев.

Он напомнил, что с августа в три раза был повышен тариф. Если раньше тариф составлял 3,12 сома, то после повышения — 8,31 сома за 1 кв.м [квартиры].

«Тариф не повышался с 2009 года. Из-за этого возникла кадровая проблема. В «Горлифте» работают специалисты со времен Советского Союза. Молодёжь не приходит из-за маленькой зарплаты. После повышения тарифа повысили и зарплату сотрудников — сейчас она составляет около 40 тыс. сомов», - сообщил Алиев.



После повышения тарифа на обслуживание лифтов «Горлифт» берет на себя ряд обязательств: замена, освидетельствование, ремонт, установка видеокамер, обеспечение и обслуживание.



По словам Алиева, новые лифты поставляют из Могилева (Беларусь). Стоимость одного лифта составляет 12 тыс. долларов [1 млн 29 тыс. долларов по текущем курсу]. С растаможкой и установкой выйдет около 2 млн сомов.



После обновления лифт перейдёт на баланс ТСЖ.

Источник: АКИpress