Какой будет средняя пенсия в Кыргызстане в 2025 году? Прогноз Минфина

Средний размер пенсии в Кыргызстане сложится на отметке в 10 080 сомов по итогам 2024 года.

Данные об этом приводятся в Гражданском бюджете, представленном Минфином.

Отмечается, что по итогам 2025 года средний размер пенсии составит 10 584 сома, в 2026-м - 11 113 сомов и в 2027-м - 11 669 сомов.

При этом размер базовой пенсии сохранится на отметке 3 170 в ближайшие три года. На данный момент в Кыргызстане насчитывается 306 311 человек, получающих пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера (чуть более 7 тыс. сомов).