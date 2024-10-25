В собственность государства перешли более 1,5 тысячи квартир разных стройфирм

В собственность государства перешли более 1,5 тысячи квартир в строящихся жилых домах разных стройкомпаний.

Об этом в прямом эфире в соцсетях сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, ГКНБ передал ГИК 720 квартир стройкомпании «Кут» и стройфирма «Нурзаман» 94.

«Помимо этого, государству перешли 62 квартира «Аалам строй», 45 квартир от ОсОО Building de Luxe и 33 квартиры ОсОО «Мис». Указанные фирмы построили дома на земельных участках незаконно», — сказал Каныбек Туманбаев.

Он отметил, что граждане могут приобрести это жилье по долевому строительству. И добавил, что эти квартиры должны были сдать в эксплуатацию в 2025, 2026 и 2027 годах.

Управляющий делами президента также подчеркнул, что ранее Госстрой ввел в эксплуатацию шесть домов стройкомпании KG Group.