Прогноз погоды в Бишкеке и по Кыргызстану до конца октября

Бишкек
25 октября, пятница
Ночью +3...+5 °C, облачно.
Днем +16...+18 °C, облачно.
26 октября, суббота
Ночью +6...+8 °C, облачно.
Днем +12...+14 °C, дождь.
27 октября, воскресенье
Ночью +5...+7 °C, без осадков.
Днем +12...+14 °C, без осадков.
28 октября, понедельник
Ночью +5...+7 °C, облачно.
Днем +11...+13 °C, дождь.
29 октября, вторник
Ночью 0...+2 °C, дождь, переходящий в снег.
Днем +6...+8 °C, облачно.
30 октября, среда
Ночью -1...+1 °C, без осадков.
Днем +7...+9 °C, без осадков.
31 октября, четверг
Ночью 0...+2 °C, без осадков.
Днем +8...+10 °C, без осадков.
Ветер восточный, 2,2 м/с.
Прогноз погоды на 25-31 октября
Ош
25 октября - облачно, ночью +3...+5 °C, днем без осадков, +21...+23 °C;
26 октября - дождь, ночью +4...+6 °C, днем +18...+20 °C;
27 октября - без осадков, ночью +3...+5 °C, днем +17...+19 °C;
28 октября - дождь, ночью +7...+9 °C, днем +12...+14 °C;
29 октября - ночью дождь, +4...+6 °C, днем +11...+13 °C;
30-31 октября - без осадков, ночью +4...+6 °C, днем +12...+14 °C.
Джалал-Абад
25 октября - облачно, ночью +4...+6 °C, днем +18...+20 °C;
26 октября - дожди, ночью +6...+8 °C, днем дождь, +15...+17 °C;
27 октября - без осадков, ночью +4...+6 °C, днем +15...+17 °C;
28 октября - ночью облачно, +7...+9 °C, днем дождь, +12...+14 °C;
29 октября - ночью возможны дожди, +4...+6 °C, днем облачно +11...+13 °C;
30-31 октября - без осадков, ночью +4...+6 °C, днем +12...+14 °C.
Талас
25 октября - без осадков, ночью +2...+4 °C, днем +15...+17 °C;
26 октября - облачно, ночью +5...+7 °C, днем +12...+14 °C;
27 октября - без осадков, ночью +2...+4 °C, днем +13...+15 °C;
28 октября - ночью облачно, +4...+6 °C, днем дождь, +10...+12 °C;
29 октября - ночью дождь, 0...-2 °C, днем облачно, +6...+8 °C;
30 октября - без осадков, ночью -1...-3 °C, днем +7...+9 °C;
31 октября - без осадков, ночью -4...+1 °C, днем +4...+9 °C.
Баткен
25 октября - без осадков, ночью +2...+4 °C, днем +18...+20 °C;
26 октября - дождь, ночью +3...+5 °C, днем +15...+17 °C;
27 октября - без осадков, ночью +2...+4 °C, днем +15...+17 °C;
28 октября - дожди, ночью +5...+7 °C, днем +10...+12 °C;
29 октября - ночью дождь, +2...+4 °C, днем облачно, +9...+11 °C;
30-31 октября - без осадков, ночью +2...+4 °C, днем +10...+12 °C.
Нарын
25 октября - облачно, ночью 0...-2 °C, днем +10...+12 °C;
26 октября - ночью облачно, 0...+2 °C, днем дождь, +10...+12 °C;
27 октября - без осадков, ночью -1...+1 °C, днем +11...+13 °C;
28 октября - облачно, ночью +2...+4 °C, днем дождь, +10...+12 °C;
29 октября - ночью снег, -1...-3 °C, днем дождь, +6...+8 °C;
30 октября - ночью облачно, -3...-5 °C, днем без осадков, +7...+9 °C;
31 октября - без осадков, ночью -2...-4 °C, днем +8...+10 °C.
Чолпон-Ата
25 октября - облачно, ночью +1...+3 °C, днем +12...+14 °C;
26 октября - ночью облачно, +3...+5 °C, днем возможны дожди, +12...+14 °C;
27 октября - без осадков, ночью +3...+5 °C, днем +13...+15 °C;
28 октября - ночью облачно, +4...+6 °C, днем дождь, +12...+14 °C;
29 октября - дожди, ночью 0...+2 °C, днем дождь, +6...+8 °C;
30 октября - облачно, ночью 0...-2 °C, днем +7...+9 °C;
31 октября - без осадков, ночью -1...+1 °C, днем +8...+10 °C.