Прогноз погоды в Бишкеке и по Кыргызстану до конца октября

Бишкек

25 октября, пятница

Ночью +3...+5 °C, облачно.

Днем +16...+18 °C, облачно.

26 октября, суббота

Ночью +6...+8 °C, облачно.

Днем +12...+14 °C, дождь.

27 октября, воскресенье

Ночью +5...+7 °C, без осадков.

Днем +12...+14 °C, без осадков.

28 октября, понедельник

Ночью +5...+7 °C, облачно.

Днем +11...+13 °C, дождь.

29 октября, вторник

Ночью 0...+2 °C, дождь, переходящий в снег.

Днем +6...+8 °C, облачно.

30 октября, среда

Ночью -1...+1 °C, без осадков.

Днем +7...+9 °C, без осадков.

31 октября, четверг

Ночью 0...+2 °C, без осадков.

Днем +8...+10 °C, без осадков.

Ветер восточный, 2,2 м/с.

Прогноз погоды на 25-31 октября

Ош

25 октября - облачно, ночью +3...+5 °C, днем без осадков, +21...+23 °C;

26 октября - дождь, ночью +4...+6 °C, днем +18...+20 °C;

27 октября - без осадков, ночью +3...+5 °C, днем +17...+19 °C;

28 октября - дождь, ночью +7...+9 °C, днем +12...+14 °C;

29 октября - ночью дождь, +4...+6 °C, днем +11...+13 °C;

30-31 октября - без осадков, ночью +4...+6 °C, днем +12...+14 °C.

Джалал-Абад

25 октября - облачно, ночью +4...+6 °C, днем +18...+20 °C;

26 октября - дожди, ночью +6...+8 °C, днем дождь, +15...+17 °C;

27 октября - без осадков, ночью +4...+6 °C, днем +15...+17 °C;

28 октября - ночью облачно, +7...+9 °C, днем дождь, +12...+14 °C;

29 октября - ночью возможны дожди, +4...+6 °C, днем облачно +11...+13 °C;

30-31 октября - без осадков, ночью +4...+6 °C, днем +12...+14 °C.

Талас

25 октября - без осадков, ночью +2...+4 °C, днем +15...+17 °C;

26 октября - облачно, ночью +5...+7 °C, днем +12...+14 °C;

27 октября - без осадков, ночью +2...+4 °C, днем +13...+15 °C;

28 октября - ночью облачно, +4...+6 °C, днем дождь, +10...+12 °C;

29 октября - ночью дождь, 0...-2 °C, днем облачно, +6...+8 °C;

30 октября - без осадков, ночью -1...-3 °C, днем +7...+9 °C;

31 октября - без осадков, ночью -4...+1 °C, днем +4...+9 °C.

Баткен

25 октября - без осадков, ночью +2...+4 °C, днем +18...+20 °C;

26 октября - дождь, ночью +3...+5 °C, днем +15...+17 °C;

27 октября - без осадков, ночью +2...+4 °C, днем +15...+17 °C;

28 октября - дожди, ночью +5...+7 °C, днем +10...+12 °C;

29 октября - ночью дождь, +2...+4 °C, днем облачно, +9...+11 °C;

30-31 октября - без осадков, ночью +2...+4 °C, днем +10...+12 °C.

Нарын

25 октября - облачно, ночью 0...-2 °C, днем +10...+12 °C;

26 октября - ночью облачно, 0...+2 °C, днем дождь, +10...+12 °C;

27 октября - без осадков, ночью -1...+1 °C, днем +11...+13 °C;

28 октября - облачно, ночью +2...+4 °C, днем дождь, +10...+12 °C;

29 октября - ночью снег, -1...-3 °C, днем дождь, +6...+8 °C;

30 октября - ночью облачно, -3...-5 °C, днем без осадков, +7...+9 °C;

31 октября - без осадков, ночью -2...-4 °C, днем +8...+10 °C.

Чолпон-Ата

25 октября - облачно, ночью +1...+3 °C, днем +12...+14 °C;

26 октября - ночью облачно, +3...+5 °C, днем возможны дожди, +12...+14 °C;

27 октября - без осадков, ночью +3...+5 °C, днем +13...+15 °C;

28 октября - ночью облачно, +4...+6 °C, днем дождь, +12...+14 °C;

29 октября - дожди, ночью 0...+2 °C, днем дождь, +6...+8 °C;

30 октября - облачно, ночью 0...-2 °C, днем +7...+9 °C;

31 октября - без осадков, ночью -1...+1 °C, днем +8...+10 °C.