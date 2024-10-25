ЖК одобрил запрет на использование водных скутеров на Иссык-Куле

Законопроект прошел первое чтение

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Закон «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль», Кодекс о правонарушениях)» в первом чтении.

Инициаторы законопроекта – депутаты Эльдар Сулайманов, Элмурза Сатыбалдиев, Бактыбек Сыдыков, Марлен Маматалиев, Нуржигит Кадырбеков.

Законопроектом предлагают запретить использование водных скутеров на Иссык-Куле.

Согласно проекту закона, за нарушение запрета на использование водных скутеров на озере Иссык-Куль предлагается штрафовать физических лиц на 5 тысяч сомов, а юридических лиц - на 10 тысяч сомов. За повторное нарушение штраф увеличивается до 15 тысяч сомов для физических лиц и 20 тысяч сомов для юридических.

Источник: vesti.kg