Подача отопления. Сколько объектов уже подключили

В МП «Бишкектеплосеть» предоставили информацию о подключенных объектах к тепловым сетям.

По состоянию на 9.00 24 октября подключены:

медицинские учреждения — всего 64, из них 39 подключено — 61 процент;

дошкольные учреждения — всего 87, из них 39 подключено — 45 процентов;

школы — всего 62, из них подключено 28 — 45 процентов;

соцобъекты — всего 7, из них подключено 1 — 14 процентов;

жилые дома (МП «Бишкектеплосеть») — всего 2 тысячи 55, из них подключено 1 тысяча 824 — 89 процентов;

жилые дома (ведомственные) 30 абонентов, 51 здание еще не подключены.

Небытовые абоненты, а также абоненты, не находящиеся на нашем техническом обслуживании, осуществляют подключение по своему усмотрению с привлечением собственного персонала.

Работы по подключению потребителей продолжаются.

Ранее в Бишкектеплосети напомнили, что запуск системы отопления — постепенный и трудоемкий процесс, требующий согласованности действий и настройки режима. Горожан просят проявить немного терпения, постепенно все дома будут подключены.

Невозможно подключить все дома сразу, настройка режима теплоснабжения производится в течение трех дней.

Если в доме или квартире проводится ремонт системы отопления, а также в случае аварии или затопления в «Бишкектеплосети» просят незамедлительно сообщать об этом по следующим телефонам: