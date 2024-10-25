Подача отопления. Сколько объектов уже подключили

В МП «Бишкектеплосеть» предоставили информацию о подключенных объектах к тепловым сетям.
По состоянию на 9.00 24 октября подключены:
- медицинские учреждения — всего 64, из них 39 подключено — 61 процент;
- дошкольные учреждения — всего 87, из них 39 подключено — 45 процентов;
- школы — всего 62, из них подключено 28 — 45 процентов;
- соцобъекты — всего 7, из них подключено 1 — 14 процентов;
- жилые дома (МП «Бишкектеплосеть») — всего 2 тысячи 55, из них подключено 1 тысяча 824 — 89 процентов;
- жилые дома (ведомственные) 30 абонентов, 51 здание еще не подключены.
Небытовые абоненты, а также абоненты, не находящиеся на нашем техническом обслуживании, осуществляют подключение по своему усмотрению с привлечением собственного персонала.
Работы по подключению потребителей продолжаются.
Ранее в Бишкектеплосети напомнили, что запуск системы отопления — постепенный и трудоемкий процесс, требующий согласованности действий и настройки режима. Горожан просят проявить немного терпения, постепенно все дома будут подключены.
Невозможно подключить все дома сразу, настройка режима теплоснабжения производится в течение трех дней.
Если в доме или квартире проводится ремонт системы отопления, а также в случае аварии или затопления в «Бишкектеплосети» просят незамедлительно сообщать об этом по следующим телефонам:
- центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;
- диспетчерская служба: 0312568558;
- дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 0312365719, 0312300767;
- дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 0312510622, 0312217406.